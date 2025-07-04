Tuyển Chuyên viên pháp chế Bizfly Martech (Công ty Cổ phần VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty.

Phối hợp với chi nhánh, công ty con để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Soạn thảo, rà soát và hỗ trợ bộ phận đàm phán với đối tác, khách hàng về các công văn, Hợp đồng kinh tế phục vụ hoạt động của Công ty.

Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý

Xử lý chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, …

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3

Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ,... tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan hành chính nhà nước...

Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp Đại học Luật, ưu tiên chuyên ngành Luật kinh tế.

Am hiểu về Luật Doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, pháp luật liên quan đến lĩnh vực Internet.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các công ty về Truyền thông, Internet.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc

Ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng Anh tốt

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn

Lương, thưởng theo thỏa thuận.

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật Lao động và của Công ty

