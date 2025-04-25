Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 18 USD

- Công tác pháp chế: Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Công ty;

- Công tác kiểm tra nội bộ: Tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến việc chấp hành pháp luật; chấp hành các quy chế, quy định trong Công ty

- Tư vấn các vấn đề về pháp lý trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các văn bản quan trọng của Công ty, các dự án đầu tư và các văn bản khác liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty đối với các đối tác trong và ngoài nước.

- Soạn thảo, tham gia soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế quan trọng; tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng; có ý kiến thẩm định về mặt pháp lý đối với các hợp đồng do các Phòng, Ban, đơn vị chuyển đến trước khi Ban Lãnh đạo Công ty xem xét, quyết định việc phê duyệt, ký kết.

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh của Công ty.