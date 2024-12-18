Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Cát Tường Land làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Chuyên viên pháp chế

1. Quản lý đầu tư

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp lý dự án được phân công: xin chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng,...

- Thực hiện thỏa thuận, nghiệm thu các thỏa thuận chuyên ngành (thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước, PCCC, đấu nối giao thông, thủy lợi...)

- Thực hiện hoàn thiện thủ tục xây dựng cấp mới hoặc điều chỉnh thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, cấp GPXD...)

- Thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC được phân công.

- Thực hiện tính hiệu quả dự án, chuẩn bị hồ sơ dự án phục vụ công tác giải trình, họp... với các bên liên quan.

- Kiểm tra dự toán hạng mục công trình, tổng dự toán dự án.

- Lập hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu, hạng mục công trình

- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và các quyết định nội bộ của gói thầu, hạng mục công trình

- Làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra ...

- Cập nhật, nghiên cứu các chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan để phục vụ các dự án đã, đang thực hiện và trong tương lai.

- Làm việc, đôn đốc với các nhà thầu, đơn vị tư vấn liên quan thuộc phạm vi công việc của mình (tìm báo giá, thương thảo, lập hợp đồng, tạm ứng thanh toán, kiểm tra kết quả hồ sơ...)

- Hỗ trợ tính dự toán một số hạng mục công trình

- Lưu trữ cập nhật hồ sơ lưu trữ dự án lên server (phân loại hồ sơ, scan, lưu file mềm, bản gốc bàn giao HCNS)

- Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

* Trình độ văn hóa, Bằng cấp chuyên môn, Chứng chỉ nghề nghiệp

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kinh tế xây dựng

- Ưu tiên có một trong các chứng chỉ hành nghề xây dựng:

+ Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng: Địa chất, địa hình

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng: Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, thiết kế kết cấu dân dụng, công nghiệp. Thiết kế giao thông, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, thiết kế điện - cơ điện công trình, thiết kế cấp thoát nước

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Giám sát giao thông, giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp, giám sát hạ tầng kỹ thuật, giám sát điện nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình - công nghệ

+ Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Kinh nghiệm chuyên ngành:

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Đã Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xây dựng tối thiểu được 07 năm

- Tham gia quản lý xuyên suốt các giai đoạn từ đầu đến cuối của ít nhất 03 công trình xây dựng

* Kỹ năng, Khả năng và Phẩm chất cá nhân:

- Khả năng quản lý, tổ chức công việc cấp độ khá

- Khả năng giải quyết tình huống và ra quyết định

- Có khả năng tạo dựng các mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước; ban ngành; đối tác

- Trung thực, quyết đoán, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc

- Cầu thị và tự học hỏi, phát triển năng lực cá nhân tốt

- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excell, Outlook, Power Point

- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành xây dựng.

Được Hưởng Những Gì

* Điều kiện thực hiện công việc

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, 8 tiếng/ ngày và các thời gian khác theo yêu cầu công việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các dự án/công trình

- Cơ sở vật chất: Được trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm

- Điều kiện khác:

+ Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách và quy định của Công ty

+ Theo các quy định về luân chuyển công việc; kiểm soát rủi ro của Công ty.

