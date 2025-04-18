Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị, máy móc để đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả và an toàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu suất an toàn.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc, tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình của công ty.

- Tuân thủ các quy định của công ty, cũng như các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn và vệ sinh lao động.