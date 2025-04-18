Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS03, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị, máy móc để đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả và an toàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ cải tiến máy móc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu suất an toàn.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc, tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình của công ty.
- Tuân thủ các quy định của công ty, cũng như các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn và vệ sinh lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Điện – Điện tử, hoặc Tự động hóa.
- Có kinh nghiệm và/hoặc kiến thức liên quan đến bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị.
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

