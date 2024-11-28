Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 27 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

– Tham gia soạn thảo các mẫu hợp đồng/văn bản/thỏa thuận; ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các Hợp đồng/văn bản/thỏa thuận trong nội bộ/đối tác bên ngoài do các Bộ phận khác/Cơ sở soạn thảo trước khi trình Ban Lãnh đạo ký duyệt.
– Thực hiện việc hệ thống hóa các văn bản pháp lý/cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Kinh doanh của Công ty bao gồm cả các dự thảo dự kiến ban hành.
– Tham gia công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, thủ tục của các bộ phận trong Công ty và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
– Tư vấn cho các bộ phận/đơn vị các vấn đề liên quan đến pháp lý và trực tiếp/phối hợp với cơ sở liên hệ cơ quan nhà nước, sở ban ngành có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế/Dân sự, ưu tiên các trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh/ Đại học Kinh tế - Luật/ Đại học Luật Hà Nội.
– Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.
– Trung thực, giao tiếp tốt, có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

