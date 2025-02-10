Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Làm hồ sơ thí nghiệm vật tư

- Làm hồ sơ chất lượng sản xuất kết cấu thếp

- Kiểm tra chất lượng sản xuất kết cấu thép

- Làm báo cáo ngày, báo cáo tháng tiến độ sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

- Chuyên ngành Kỹ sư cơ khí hoặc sản xuất

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ QA - QC trong lĩnh vực liên quan

- Biết đọc, hiểu bản vẽ kết cấu thép

- Biết sử dụng các thiết bị đo kiểm tra sản phẩm kết cấu thép từ đầu vào – đầu ra

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa

Có phòng tập gym cho nhân viên

Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc

Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong công ty

Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở

thưỡng Lê, tết theo quy định

Được trang bị đồng phục định kỳ

Công việc ổn định và lâu dài

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

