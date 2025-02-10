Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Làm hồ sơ thí nghiệm vật tư
- Làm hồ sơ chất lượng sản xuất kết cấu thếp
- Kiểm tra chất lượng sản xuất kết cấu thép
- Làm báo cáo ngày, báo cáo tháng tiến độ sản xuất
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành Kỹ sư cơ khí hoặc sản xuất
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ QA - QC trong lĩnh vực liên quan
- Biết đọc, hiểu bản vẽ kết cấu thép
- Biết sử dụng các thiết bị đo kiểm tra sản phẩm kết cấu thép từ đầu vào – đầu ra
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ QA - QC trong lĩnh vực liên quan
- Biết đọc, hiểu bản vẽ kết cấu thép
- Biết sử dụng các thiết bị đo kiểm tra sản phẩm kết cấu thép từ đầu vào – đầu ra
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa
Có phòng tập gym cho nhân viên
Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong công ty
Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở
thưỡng Lê, tết theo quy định
Được trang bị đồng phục định kỳ
Công việc ổn định và lâu dài
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
