Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai
- Đồng Nai:
- Lô F, KCN Long Khánh, phường suối tre, Tỉnh Đồng Nai
- Công trình Sân Bay Long Thành, Thị xã Long Khánh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Đến 30 Triệu
- Kiểm tra mối hàn, kiểm tra sơn, ngoại quan, kích thước
- Kiểm tra vật liệu đầu vào và kiểm tra kích thước, lắp ráp, hàn, vệ sinh làm sạch và sơn trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra không phá hủy (Siêu âm, - Thử từ, Thử thấm thấu, chụp film) đường hàn, kiểm soát công việc kiểm tra không phá hủy và báo cáo từ đơn vị thí nghiệm.
- Thực hiện nghiệm thu với khách hàng.
Tùy theo kinh nghiệm ứng viên, sẽ có phân công mảng phụ trách phù hợp)
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 1-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Cơ khí/ Xây dựng/ Kết cấu thép
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
- Được xét tăng lương, thưởng hằng năm
- Phụ cấp công trình + Phụ cấp cơm
- Chế độ tăng ca quy định rõ ràng
- 12 ngày phép năm + 1 ngày sinh nhật, phúc lợi đi kèm
- Được training trong quá trình làm việc
- Được hưởng chế độ BHXH
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
