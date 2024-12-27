Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Lô F, KCN Long Khánh, phường suối tre, Tỉnh Đồng Nai - Công trình Sân Bay Long Thành, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Kiểm tra mối hàn, kiểm tra sơn, ngoại quan, kích thước

- Kiểm tra vật liệu đầu vào và kiểm tra kích thước, lắp ráp, hàn, vệ sinh làm sạch và sơn trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra không phá hủy (Siêu âm, - Thử từ, Thử thấm thấu, chụp film) đường hàn, kiểm soát công việc kiểm tra không phá hủy và báo cáo từ đơn vị thí nghiệm.

- Thực hiện nghiệm thu với khách hàng.

Tùy theo kinh nghiệm ứng viên, sẽ có phân công mảng phụ trách phù hợp)

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (Độ tuổi 24-35)

- Từ 1-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Cơ khí/ Xây dựng/ Kết cấu thép

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Upto 30tr + PC Công trình

- Được xét tăng lương, thưởng hằng năm

- Phụ cấp công trình + Phụ cấp cơm

- Chế độ tăng ca quy định rõ ràng

- 12 ngày phép năm + 1 ngày sinh nhật, phúc lợi đi kèm

- Được training trong quá trình làm việc

- Được hưởng chế độ BHXH

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai

