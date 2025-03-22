Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Nhà máy kết cấu thép ATAD Đồng Nai (Lô F, KCN Long Khánh, TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai) - Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện kiểm tra mối hàn, kiểm tra sơn, ngoại quan, kích thước

Kiểm tra vật liệu đầu vào và kiểm tra kích thước, lắp ráp, hàn, vệ sinh làm sạch và sơn trong quá trình sản xuất.

Kiểm tra không phá hủy (Siêu âm, Thử từ, Thử thấm thấu, chụp film) đường hàn, kiểm soát công việc kiểm tra không phá hủy và báo cáo từ đơn vị thí nghiệm.

Thực hiện làm hồ sơ, nghiệm thu với khách hàng.

Các nhiệm vụ khác được giao

Lưu ý: Trên đây là mô tả công việc tổng quát, Tùy theo kinh nghiệm ứng viên,sẽ được phân công mảng phù hợp (Welding, Paiting, Dimension Fit Up, NDT)

Địa điểm làm việc:

- Công Trình: Công Trình Sân Bay Long Thành

- Hoặc Nhà Máy: Lô F, KCN Long Khánh, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới Tính: Nam

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí/ Kỹ Thuật/ Xây Dựng

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vựcQA/QC tại các mảng công trình/ xây dựng/ cơ khíhoặctrong các công ty kết cấu thép, đường ống, bồn bình, check NDT (Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm Kết cấu thép)

Tư duy tốt, Chăm chỉ, chịu khó, tính kỷluật tốt, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật tốt

Tin học văn phòng Word, Excel

Ưu tiên người tỉnh Đồng Nai.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

-Phụ cấp công trình + Phụ cấp cơm + Phụ cấp sinh hoạt

- Xét tăng lương theo năng lực hằng năm

Cơ hội huấn luyện:

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ Nội Bộ

- Bên Ngoài để nâng cao nghiệp vụ.

- Hỗ trợ các khóa học nâng cao chứng chỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.