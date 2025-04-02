Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
- Đồng Nai:
- BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 2, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
One of our clients, which is a manufacturing company, is looking for an ISO Staff .
【Job detail】
- Develop and manage the company\'s ISO quality system.
- Maintain and improve the ISO system.
- Work with teams for internal audits and prepare for external ones.
- Ensure safety and follow regulations.
- Manage environmental permits and ensure compliance.
- Report on ISO and environmental issues to management.
- Other tasks assigned by the manager.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- More than 3 years of experience as an ISO staff
- Who can work in Bien Hoa
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
