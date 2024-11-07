Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Cửa Bắc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị danh mục tín dụng

+ Thực hiện báo cáo đánh giá cơ cấu tín dụng của Công ty, dưa ra các rủi ro tiềm ẩn trong danh mục: định kỳ hàng ngày/tháng/quý/năm

+ Phát hiện, thực hiện các cảnh bảo rủi ro tín dụng danh mục (về hạn mức tín dụng, chất lượng nợ, ...)

+ Cung cấp/rà soát thông tin danh mục tín dụng theo yêu cầu của lãnh đạo Khối/ Phòng/các bên liên quan + Nghiên cứu, phân tích các rủi ro liên quan đến ngành kinh tế và lĩnh vực, đề xuất hạn mức tín dụng theo ngành, lĩnh vực trong từng thời kỳ

+ Xây dựng, vận hành hệ thống cảnh báo rủi ro

+ Thực hiện các công việc liên quan đến xếp hạng tín dụng nội bộ/Modeling; xây dựng/chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; mô hình PD...

- Mảng chính sách:

+ Lập báo cáo đánh giá rủi ro theo sản phẩm tín dụng/ngành/lĩnh vực

+ Lập báo cáo đánh giá rủi ro theo chuyên dề khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, Lãnh đạo Khối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán. công nghệ thông tin.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức Ngân hàng/Tài chính/Công nghệ.

- Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng, ưu tiên - SQL/ Power BI, Python...

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm; Khả năng triển khai - Năng lực chung: Kỹ năng phân tích dữ liệu, Có kinh nghiệm làm về data, phân tích dữ liệu, báo cáo/ xây dựng bugdet/ planning

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cạnh tranh trên thị trường.

2. Nghỉ phép: 15 ngày/năm, cứ 05 năm làm việc liên tục được nghỉ thêm 01 ngày phép

3. Thời gian làm việc từ 08h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6; Nghỉ thứ 7 và chủ nhật

4. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

5. Chế độ nghỉ mát/ Teambuilding hằng năm

6. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều hoạt động gắn kết

7. Chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm

8. Chế độ bảo hiểm nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin