Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc

Phân tích tài chính: Thu thập và phân tích các dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhận diện các xu hướng và đưa ra các dự báo tài chính chính xác.

Lập kế hoạch ngân sách: Xây dựng và quản lý ngân sách hàng năm, bảo đảm sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Quản lý dòng tiền: Theo dõi và tối ưu hóa dòng tiền để duy trì khả năng thanh khoản, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính.

Báo cáo tài chính: Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ, cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.

Kiểm soát quy trình nội bộ: Đảm bảo các quy trình tài chính nội bộ tuân thủ đúng chuẩn mực, giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Đánh giá dự án đầu tư: Phân tích tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư, từ đó đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo các hoạt động tài chính luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3-5 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kinh doanh sản phẩm liên quan đến vật liệu, thiết bị, bảo trì nhà máy sản xuất, vận hành.

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.

Thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm tài chính chuyên dụng.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông tin hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập 12 triệu – 18 triệu/tháng tùy theo vị trí được tiếp nhận.

Thời gian làm: 5,5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 08h-17h15 hàng ngày.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Du lịch hằng năm, teambuilding.

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN

