Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Được hướng dẫn nghiệp vụ phòng dịch vụ tài chính: margin, làm hợp đồng vay, lên báo cáo thường niên...
Hỗ trợ tư vấn, và trả lời khách hàng thắc mắc về các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ lưu trữ một cách khoa học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng.
Ứng viên đang theo học:chuyên ngành kinh tế, chứng khoán, ngân hàng... là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PowerPoint

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Cơ hội thăng tiến, và tuyển dụng thành nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

