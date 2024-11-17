Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Được hướng dẫn nghiệp vụ phòng dịch vụ tài chính: margin, làm hợp đồng vay, lên báo cáo thường niên...
Hỗ trợ tư vấn, và trả lời khách hàng thắc mắc về các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ lưu trữ một cách khoa học
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng.
Ứng viên đang theo học:chuyên ngành kinh tế, chứng khoán, ngân hàng... là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PowerPoint
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Cơ hội thăng tiến, và tuyển dụng thành nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
