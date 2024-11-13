Tuyển Chuyên Viên Thẩm Định thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tiến hành thẩm định giá tài sản, xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.

2. Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.

3. Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

2. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Tín dụng Ngân hàng, có thể chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm để đào tạo mới.

3. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Thẩm định giá, người địa phương, chấp nhận di chuyển.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, thưởng năm theo năng lực và kết quả công việc

Chế độ đào tạo, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

