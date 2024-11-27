Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô thị Việt hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi và nắm bắt nhu cầu khách hàng

Lên layout & concept dự án nội thất (Office, Retail, Hospitality & Residental)

Tư vấn, thuyết trình với khách hàng về công năng, thẩm mỹ, giải pháp thiết kế

Quản lý thiết kế trong quá trình thi công

Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và nhu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Nội thất/ Kiến trúc/Mỹ thuật Công nghiệp

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm Thiết kế các dự án Nội thất

Thành thạo Sketchup, 3DS Max, Vray, Autocad, Photoshop

Am hiểu về nội thất/ kiến trúc, có kiến thức thiết kế nội thất/ kiến trúc và vật liệu trang trí nội thất

Kỹ năng giao tiếp và trình bày

Kỹ năng lập kế hoạch

Thuyết phục, thương lượn

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

