Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Đô thị Việt hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Trao đổi và nắm bắt nhu cầu khách hàng
Lên layout & concept dự án nội thất (Office, Retail, Hospitality & Residental)
Tư vấn, thuyết trình với khách hàng về công năng, thẩm mỹ, giải pháp thiết kế
Quản lý thiết kế trong quá trình thi công
Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và nhu cầu của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Nội thất/ Kiến trúc/Mỹ thuật Công nghiệp
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm Thiết kế các dự án Nội thất
Thành thạo Sketchup, 3DS Max, Vray, Autocad, Photoshop
Am hiểu về nội thất/ kiến trúc, có kiến thức thiết kế nội thất/ kiến trúc và vật liệu trang trí nội thất
Kỹ năng giao tiếp và trình bày
Kỹ năng lập kế hoạch
Thuyết phục, thương lượn
Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
