Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư KD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư KD

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nộ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đảm bảo việc thu hồi Công nợ đạt hiệu quả theo đúng chủ trương/ chính sách Công ty và theo đúng tiến độ thanh toán trong HĐMB ký kết với KH;
Theo dõi và nhắc nhở KH thanh toán theo lịch thanh toán của HĐMB bằng các hình thức: Email, tin nhắn, EMS,…
Báo cáo kết quả thu hồi công nợ hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên.
Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khó và báo cáo tiến độ giải quyết công nợ khó;
Chịu trách nhiệm tương tác với ngân hàng làm hồ sơ vay vốn cho Khách hàng;
Lên kế hoạch và triển khai công tác phục vụ và xử lý các yêu cầu khách hàng (thường xuyên/event..);
Đảm báo tất cả thắc mắc, khiếu nại được giải quyết phù hợp, hài lòng khách hàng, Đảm bảo tỷ lệ Khách hàng hài lòng theo chỉ tiêu được giao;Theo dõi, báo cáo và đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác phục vụ KH (chuyển nhượng/ ký Hợp đồng..) và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến liên tục và đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho khách hàng;
Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và theo dõi/giám sát việc giải quyết các yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng giao dịch kể từ ký Hợp đồng đến khi bàn giao & liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng…;
Thực hiện các thủ tục ký kết các văn bản, hợp đồng với Khách hàng để chính thức hóa các giao dịch mua bán giữa Khách hàng và Chủ đầu tư;
Đảm bảo bộ văn bản, hợp đồng ký kết với Khách hàng đúng với bộ mẫu văn bản, hợp đồng đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật;rà soát và đề xuất các đơn vị có liên quan điều chỉnh/ sửa đổi phù hợp;
Tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách, các điều khoản cơ bản trong Hợp đồng mua bán và các văn bản khác có liên quan khi Khách hàng đến làm thủ tục tại Phòng Thủ tục;
Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng; Phối hợp với bộ phận chuyên môn để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ nhanh gọn, đơn giản trong trường hợp Khách hàng có vay vốn ngân hàng;
Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên;
Có 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Dự án BĐS lớn;
Kỹ năng giao tiếp,giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt;
Tự tin, chuyên nghiệp,có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Bất động sản cao cấp....;
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ & trung thực;
Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến.
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Thưởng tháng lương thứ 13 và quy định của Công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư KD

Công ty cổ phần đầu tư KD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16A Nguyễn Công Trứ,Phường Phạm Đình Hổ , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-thu-tuc-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252145
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 92 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất