Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nộ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đảm bảo việc thu hồi Công nợ đạt hiệu quả theo đúng chủ trương/ chính sách Công ty và theo đúng tiến độ thanh toán trong HĐMB ký kết với KH;

Theo dõi và nhắc nhở KH thanh toán theo lịch thanh toán của HĐMB bằng các hình thức: Email, tin nhắn, EMS,…

Báo cáo kết quả thu hồi công nợ hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên.

Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khó và báo cáo tiến độ giải quyết công nợ khó;

Chịu trách nhiệm tương tác với ngân hàng làm hồ sơ vay vốn cho Khách hàng;

Lên kế hoạch và triển khai công tác phục vụ và xử lý các yêu cầu khách hàng (thường xuyên/event..);

Đảm báo tất cả thắc mắc, khiếu nại được giải quyết phù hợp, hài lòng khách hàng, Đảm bảo tỷ lệ Khách hàng hài lòng theo chỉ tiêu được giao;Theo dõi, báo cáo và đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác phục vụ KH (chuyển nhượng/ ký Hợp đồng..) và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến liên tục và đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho khách hàng;

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và theo dõi/giám sát việc giải quyết các yêu cầu/ khiếu nại của Khách hàng giao dịch kể từ ký Hợp đồng đến khi bàn giao & liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng…;

Thực hiện các thủ tục ký kết các văn bản, hợp đồng với Khách hàng để chính thức hóa các giao dịch mua bán giữa Khách hàng và Chủ đầu tư;

Đảm bảo bộ văn bản, hợp đồng ký kết với Khách hàng đúng với bộ mẫu văn bản, hợp đồng đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật;rà soát và đề xuất các đơn vị có liên quan điều chỉnh/ sửa đổi phù hợp;

Tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách, các điều khoản cơ bản trong Hợp đồng mua bán và các văn bản khác có liên quan khi Khách hàng đến làm thủ tục tại Phòng Thủ tục;

Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng; Phối hợp với bộ phận chuyên môn để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ nhanh gọn, đơn giản trong trường hợp Khách hàng có vay vốn ngân hàng;

Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên;

Có 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Dự án BĐS lớn;

Kỹ năng giao tiếp,giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt;

Tự tin, chuyên nghiệp,có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Bất động sản cao cấp....;

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ & trung thực;

Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến.

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Thưởng tháng lương thứ 13 và quy định của Công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin