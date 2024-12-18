Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tái thẩm định, đề xuất phê duyệt: (i) GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ/ khách hàng doanh nghiệp lớn.

• Phối hợp với Phòng liên quan thuộc khối Khách hàng trình NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của NHCT đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ theo Pháp luật và NHNN quy định.

• Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng khách hàng (không bao gồm định chế tài chính), kết quả đánh giá lại hạng tín dụng khách hàng định kỳ theo quy định của NHCT.

• Tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy trình, chính sách, quy chế, quy định, mẫu biểu... liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.

• Thực hiện các báo cáo liên quan đến thông tin hồ sơ cấp tín dụng, báo cáo rà soát sau cấp tín dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

* Trình độ:

• Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài,

• Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.

* Kinh nghiệm:

• Có tối thiểu 03 làm tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoặc tối thiểu 02 năm làm công tác tái thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp;

• Có kinh nghiệm thực tế và am hiểu về lĩnh vực tín dụng, có kinh nghiệm trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.

* Kỹ năng:

• Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh;

• Kỹ năng phân tích, tổng hợp, thẩm định và giám sát tín dụng, nhận định rủi ro và ra quyết định;

• Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức công việc;

• Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc.

* Yêu cầu khác:

• Có phẩm chất đạo đức tốt; trong quá trình làm việc không để phát sinh lỗi tuân thủ ở mức độ nghiêm trọng; được đánh giá có ý thức kỷ luật tốt.

• Trung thực, khách quan, thẳng thắn, chịu khó học hỏi, cầu tiến, cởi mở, lịch thiệp, biết lắng nghe;

• Có khả năng làm việc nhóm;

• Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao;

• Có khả năng đi công tác xa trong thời gian theo yêu cầu công việc.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Theo Quy định của Ngân hàng

