Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chuyên viên tín dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tái thẩm định, đề xuất phê duyệt: (i) GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ/ khách hàng doanh nghiệp lớn.
• Phối hợp với Phòng liên quan thuộc khối Khách hàng trình NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của NHCT đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ theo Pháp luật và NHNN quy định.
• Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng khách hàng (không bao gồm định chế tài chính), kết quả đánh giá lại hạng tín dụng khách hàng định kỳ theo quy định của NHCT.
• Tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy trình, chính sách, quy chế, quy định, mẫu biểu... liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.
• Thực hiện các báo cáo liên quan đến thông tin hồ sơ cấp tín dụng, báo cáo rà soát sau cấp tín dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Trình độ:
• Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài,
• Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
* Kinh nghiệm:
• Có tối thiểu 03 làm tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoặc tối thiểu 02 năm làm công tác tái thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp;
• Có kinh nghiệm thực tế và am hiểu về lĩnh vực tín dụng, có kinh nghiệm trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.
* Kỹ năng:
• Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh;
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp, thẩm định và giám sát tín dụng, nhận định rủi ro và ra quyết định;
• Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức công việc;
• Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc.
* Yêu cầu khác:
• Có phẩm chất đạo đức tốt; trong quá trình làm việc không để phát sinh lỗi tuân thủ ở mức độ nghiêm trọng; được đánh giá có ý thức kỷ luật tốt.
• Trung thực, khách quan, thẳng thắn, chịu khó học hỏi, cầu tiến, cởi mở, lịch thiệp, biết lắng nghe;
• Có khả năng làm việc nhóm;
• Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao;
• Có khả năng đi công tác xa trong thời gian theo yêu cầu công việc.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo Quy định của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tin-dung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job271036
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Chuyên viên tín dụng VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Chuyên viên tín dụng Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên viên tín dụng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 25 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 24/04/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Chuyên viên tín dụng VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Chuyên viên tín dụng Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên viên tín dụng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 25 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 24/04/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 25 USD FE CREDIT
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm