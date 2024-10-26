Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tòa nhà VN Post, 539 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu một nhà tư vấn chuyên nghiệp.
- Thực hiện báo cáo kinh doanh cá nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện khi có yêu cầu.
- Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng theo sự hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.
- Kinh nghiệm: có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề tốt, kĩ năng chăm sóc khách hàng.
- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.
- Định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TRUNG BÌNH 48 TRIỆU ĐỒNG dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân:
- Trợ cấp kinh doanh và hỗ trợ hoạt động từ 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.
- Hoa hồng bảo hiểm cạnh tranh so với thị trường.
- Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.
- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện, đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Phó Phòng/Trưởng Phòng Kinh Doanh/Giám Đốc Ban.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.
- Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường
- Được trang bị công cụ làm việc hiện đại nhằm phân tích và cung cấp chính xác nhu cầu tài chính của khách hàng.
- Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25 TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

