Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- FPTShop 295 Trần Phú

- Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.
Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm đã được bán ra lên hệ thống.
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn cho khách hàng.
Hỗ trợ cài đặt ứng dụng và phần mềm cơ bản cho các dòng ĐTDĐ/Laptop.
Tiếp nhận và xử lý các trường hợp bảo hành liên quan đến phần mềm sản phẩm...
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27.
Tốt nghiệp THPT 12/12 trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn. (Nam cao 1m65 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).
Chịu được áp lực chạy doanh số KPI
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
Ưu tiên ứng viên trống toàn thời gian.
Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Khám sức khỏe định kỳ.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

