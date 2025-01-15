Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Mức thu nhập hấp dẫn Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation). Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc. Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát , Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng tại cửa hàng: Chia chỉ tiêu doanh số bán hàng và giám sát, đôn đốc nhân viên tư vấn bán hàng thực hiện chỉ tiêu

Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

Triển khai chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng, các hoạt động Marketing của Công ty tại cửa hàng

Đọc và phân tích thông tin kinh doanh tại cửa hàng trên phần mềm Netsuite đưa ra biện pháp để thúc đẩy doanh số bán hàng

Tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo, đánh giá Nhân viên tư vấn bán hàng

Quản lý hàng hóa và tối ưu chi phí hành chính tại cửa hàng

Tiếp nhận, xử lý thông tin giữa các phòng ban với cửa hàng

Làm việc xoay ca luân phiên: 8h00 đến 15h00 và 14h30 đến 21h30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng trưởng hoặc tương đương tại các chuỗi bán lẻ

Có kiến thức về thị trường bán lẻ, ngành nệm, nội thất là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng tốt

Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng quản lý đội nhóm, kèm cặp và phát triển đội ngũ

Yêu thích xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Máu lửa, trách nhiệm, chủ động, hoạt ngôn, có tinh thần phục vụ, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác

Tinh thần chiến đấu cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin