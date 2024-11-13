Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lữ Gia số 70 Lữ Gia, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp cận và kết nối khách hàng để giới thiệu về giải pháp công nghệ mới, sản phẩm Sapo OmniAI - Bán hàng thông minh, quản lý kinh doanh thông minh với trí tuệ nhân tạo.

Phát triển và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Linh động các hình thức tư vấn ( Telesale, Nhắn Tin, Gặp trực tiếp)

Ký kết hợp đồng nhanh chóng qua các hình thức online hoặc trực tiếp.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả bán hàng, báo cáo kết quả định kỳ.

Nghiên cứu xu hướng thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ.

Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2003-1996, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ( chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).

Có laptop cá nhân

Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 3 tháng trở lên. Hoặc đã từng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, hiểu biết về quy trình bán hàng.

Giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, yêu thích lĩnh vực Công nghệ.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực từ 10 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng với cơ chế hiệu suất hấp dẫn, KHÔNG CHẶN TRẦN.

Hoa hồng lũy tiến lên đến 30% kèm thêm nhiều khoản thưởng và hoa hồng khác.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và kiến thức sản phẩm, lĩnh vực xu hướng Thương Mại Điện Tử Retail, chuyên môn phát triển hơn với tệp Khách Hàng B2B và B2C.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện, đồng nghiệp GenZ hỗ trợ nhiệt tình, quy mô hàng nghìn nhân sự.

Cơ hội được làm việc cùng các thương hiệu lớn: Google Partner, Meta, Shopee, Tiktok, Tiki, GHTK, AEON, Grab, Be,Vinamilk, Golden Gate,.. và hàng ngàn các nhà bán hàng trên toàn quốc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,..

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.

Được tham gia chương trình Bảo hiểm Sapo Care của công ty, các gói khám sức khỏe định kỳ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

