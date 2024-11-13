Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Sales Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lữ Gia số 70 Lữ Gia, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp cận và kết nối khách hàng để giới thiệu về giải pháp công nghệ mới, sản phẩm Sapo OmniAI - Bán hàng thông minh, quản lý kinh doanh thông minh với trí tuệ nhân tạo.
Sapo OmniAI - Bán hàng thông minh, quản lý kinh doanh thông minh với trí tuệ nhân tạo.
Phát triển và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.
Linh động các hình thức tư vấn ( Telesale, Nhắn Tin, Gặp trực tiếp)
Ký kết hợp đồng nhanh chóng qua các hình thức online hoặc trực tiếp.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả bán hàng, báo cáo kết quả định kỳ.
Nghiên cứu xu hướng thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ.
Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2003-1996, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ( chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
2003-1996, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ( chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 3 tháng trở lên. Hoặc đã từng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, hiểu biết về quy trình bán hàng.
Giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, yêu thích lĩnh vực Công nghệ.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực từ 10 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng với cơ chế hiệu suất hấp dẫn, KHÔNG CHẶN TRẦN.
Hoa hồng lũy tiến lên đến 30% kèm thêm nhiều khoản thưởng và hoa hồng khác.
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và kiến thức sản phẩm, lĩnh vực xu hướng Thương Mại Điện Tử Retail, chuyên môn phát triển hơn với tệp Khách Hàng B2B và B2C.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện, đồng nghiệp GenZ hỗ trợ nhiệt tình, quy mô hàng nghìn nhân sự.
Cơ hội được làm việc cùng các thương hiệu lớn: Google Partner, Meta, Shopee, Tiktok, Tiki, GHTK, AEON, Grab, Be,Vinamilk, Golden Gate,.. và hàng ngàn các nhà bán hàng trên toàn quốc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,..
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.
Được tham gia chương trình Bảo hiểm Sapo Care của công ty, các gói khám sức khỏe định kỳ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246993
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Truyền thông 5Bit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông 5Bit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing S.h.i Plastics Machinery (Vietnam) Limited Liability Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận S.h.i Plastics Machinery (Vietnam) Limited Liability Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Exotic Voyages
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,700 USD Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
1,500 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing GemCommerce làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4,000 USD GemCommerce
Tới 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Maazi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Maazi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HSBC Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Jaspal Company Limited
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD Navigos Search
1,200 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Du Lịch Absolute Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Du Lịch Absolute Asia
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,200 USD Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cổng Vàng
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Casper Vietnam., JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Celltron làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 788 USD Celltron
Trên 788 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Standard Chartered Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Standard Chartered Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Kumagai Gumi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Kumagai Gumi Co., Ltd.
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing PioneerX làm việc tại Hà Nội thu nhập 125 - 20 USD PioneerX
125 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Navigos Search
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM (VUA TÓC GIẢ - SINCE 2017) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM (VUA TÓC GIẢ - SINCE 2017)
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm