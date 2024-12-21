Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Phân tích nhu cầu nhân sự, lên kế hoạch và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả.
- Tìm kiếm ứng viên và sàng lọc hồ sơ: Sử dụng các kênh tuyển dụng trực tuyến và truyền thống để tìm kiếm và thu hút các ứng viên tiềm năng.
- Phỏng vấn và đánh giá: Tiến hành phỏng vấn và đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí định sẵn, đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra công bằng và hiệu quả.
- Quản lý hồ sơ ứng viên: Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ ứng viên, theo dõi tiến trình tuyển dụng.
- Xây dựng và quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng trên các nền tảng
- Trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng các quản lý để ra quyết định lựa chọn ứng viên phù hợp cho từng vị trí.
- Các công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành nhân sự, luật, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,...
- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm mảng tuyển dụng.
- Có tinh thần chủ động làm việc và cầu tiến.
- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn 10-20 triệu (lương cơ bản + phụ cấp + thưởng)
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.
Địa điểm làm việc:
CHI NHÁNH TÂN BÌNH: 911/ 44, đường Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 6, Hẻm 1194/136/3, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

