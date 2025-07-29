Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V3 - The Terra An Hưng (Gần tòa VP Nam Cường và The Pride), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Làm việc tại Văn phòng

- Lập bản vẽ Shopdrawing và bóc tách khối lượng từ bản vẽ

- Lập bản vẽ hoàn công và bóc tách/ kiểm soát/ bảo vệ khối lượng từ bản vẽ ( với đối tác CĐT và Nhà thầu)

-Lập phương án, tính toán, thiết kế bản vẽ kỹ thuật cho hệ thống điện/cơ điện/điện nhẹ/BMS

- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế được Ban lãnh đạo hoặc CĐT phê duyệt.

- Điều chỉnh và cập nhật bản vẽ khi có sự thay đổi từ thiết kế hoặc trong quá trình thi công.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ĐH Công Nghiệp, ĐH Điện Lực... chuyên ngành hệ thống điện, điện-điện tử, tự động hóa.

- Kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm shopdrawing tại công trường

- Sử dụng thành thạo AUTOCAD

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện hiện hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực từ 10-20 triệu + Công tác phí + phụ cấp công trường (nếu đi dự án)

-Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày làm việc

- Ký HĐLĐ dài hạn, tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kết thúc thử việc...

- Xét nâng lương định kỳ hàng năm (2lần/năm).

- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5, 2/9 …, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, du xuân, du lịch hè, team building đầy đủ

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương

- Cấp phát đồng phục theo quy định

- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin