Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban.

- Xây dựng và lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của các Dự án và bộ phận, phòng ban.

- Xây dựng bản mô tả công việc của các vị trí cần tuyển dụng

- Soạn thảo và ban hành các Thông báo tuyển dụng.

- Tạo nguồn tuyển dụng các job được phân công, đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp.

- Tiếp nhận, sàng lọc và quản lý hồ sơ ứng viên, phone interview, sắp xếp bố trí phỏng vấn, thực hiện phỏng vấn nhân sự. cập nhật kết quả phỏng vấn; hẹn nhận việc và gửi thư mời nhận việc cho ứng viên.

- Tham gia chuẩn bị & tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thiện hồ sơ nhân sự mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng ban & lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo khả năng sử dụng tin học văn phòng

- Là người chăm chỉ, chủ động, có sự nhiệt huyết trong công việc

- Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả

- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu Nhập 9tr- 12tr/ tháng + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)

- Thu nhập hấp dẫn, Thưởng tết Âm lịch,

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

- Được đào tạo liên tục để cải thiện nâng cao các kỹ năng

- Tham ra các hoạt động tập thể

- Được đi du lịch hàng năm.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

