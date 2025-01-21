Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thái Nguyên, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và triển khai kế hoạch công việc trong bộ phận theo tuần/tháng/quý/năm;
• Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ hàng năm đối với nợ xấu, nợ cần xử lý thuộc danh sách được phân giao của các thành viên trong bộ phận.
• Hướng dẫn, đào tạo các chuyên viên thực hiện các nghiệp vụ xử lý nợ, đưa ra các luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng.
• Tư vấn cho lãnh đạo Phòng/Trung tâm tính pháp lý của các hồ sơ phức tạp/đưa ra hướng giải quyết phù hợp
• Tham mưu và đề xuất cho TP XLN về phương án xử lý nơ, hướng xử lý pháp ý các khoản nợ thuộc danh mục trong team được giao phụ trách.
• Chỉ đạo xây dựng các báo cáo về tiến độ xử lý, kết quả thu hồi nợ xấu, các khó khăn vướng mắc và các kiến nghị trong công tác xử lý nợ xấu;
• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm/Khối XLN;
• Trực tiếp quản lý, giám sát nhân sự được giao thuộc bộ phận xử lý nợ
• Làm việc với các cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác xử lý nợ của LPBank theo sự phân công/ủy quyền của Lãnh đạo LPBank. Đại diện Lãnh đạo LPBank trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước (NHNN, chính quyền địa phương, Tòa án, Cơ quan điều tra...) trong phạm vi công việc được ủy quyền/phân công, để hỗ trợ công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ xấu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

