Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 924 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Kỹ thuật Điện (Điện công nghiệp, Điện tử, Máy công trình giao thông, Thủy lực):

1. Lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện

Lắp đặt, kiểm tra, và đấu nối các hệ thống điện công nghiệp và điện tử trong máy móc.

Phát hiện và sửa chữa các sự cố điện liên quan đến máy móc.

Đấu nối và điều chỉnh thiết bị điều khiển điện, cảm biến và hệ thống mạch điện của máy móc.

2. Bảo trì và kiểm tra định kỳ

Thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống điện công nghiệp, đảm bảo hoạt động ổn định và bền bỉ.

Kiểm tra hệ thống dây điện, bảng điều khiển, cảm biến và các linh kiện điện tử để phát hiện hư hỏng hoặc dấu hiệu cần sửa chữa.

3. Sửa chữa và khắc phục sự cố

Phân tích nguyên nhân sự cố điện và đưa ra phương án sửa chữa kịp thời.

Tiến hành thay thế linh kiện điện tử, động cơ, dây điện hoặc các bộ phận khác bị hỏng hóc.

Sử dụng dụng cụ đo đạc (đồng hồ vạn năng, thiết bị đo thủy lực, máy chẩn đoán) để xác định lỗi và hiệu chỉnh thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử, Tự động hóa hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lĩnh vực điện công nghiệp, điện tử đã sửa chữa máy công trình giao thông, thủy lực.

Kỹ năng

Hiểu biết về sơ đồ mạch điện và hệ thống điều khiển thủy lực.

Thành thạo sử dụng các công cụ đo đạc và thiết bị kiểm tra điện tử.

Kỹ năng sửa chữa các bo mạch, động cơ điện, hệ thống điều khiển PLC là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia BHXH đầy đủ.

Thưởng theo KPI, thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết,...

Ăn ca tại Công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn mà ứng viên có thể đạt được nếu làm tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.