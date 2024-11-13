Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

- Thiết kế, báo giá hệ thống cơ điện

- Làm hồ sơ thầu MEP: tiến độ, biện pháp thi công, an toàn...

- Công tác hiện trường, thi công cơ điện: hiện trường, hồ sơ.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí liên quan

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh kỹ thuật cơ bản

- Kỹ năng máy tính: Excel, work, internet, AutoCad. Có thể sử dụng được các phần mềm dự toán cơ bản

- Biết cách tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu, Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác

- Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng bố trí sắp xếp thời gian, lập kế hoạch, báo cáo, ...

- Sáng tạo, chủ động, kỷ luật cao, trung thành, mạnh mẽ...

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng dự án

- Phụ cấp ăn, ở

- Đóng BHXH full lương

- Được tham gia Team building, nghỉ mát hàng năm

- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 12 ngày/ năm; nghỉ ốm không cần giấy bệnh viện 6 ngày/ năm

