Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thiết kế, báo giá hệ thống cơ điện
- Làm hồ sơ thầu MEP: tiến độ, biện pháp thi công, an toàn...
- Công tác hiện trường, thi công cơ điện: hiện trường, hồ sơ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí liên quan
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh kỹ thuật cơ bản
- Kỹ năng máy tính: Excel, work, internet, AutoCad. Có thể sử dụng được các phần mềm dự toán cơ bản
- Biết cách tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu, Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác
- Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng bố trí sắp xếp thời gian, lập kế hoạch, báo cáo, ...
- Sáng tạo, chủ động, kỷ luật cao, trung thành, mạnh mẽ...
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Anh kỹ thuật cơ bản
- Kỹ năng máy tính: Excel, work, internet, AutoCad. Có thể sử dụng được các phần mềm dự toán cơ bản
- Biết cách tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu, Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác
- Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng bố trí sắp xếp thời gian, lập kế hoạch, báo cáo, ...
- Sáng tạo, chủ động, kỷ luật cao, trung thành, mạnh mẽ...
Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13, thưởng dự án
- Phụ cấp ăn, ở
- Đóng BHXH full lương
- Được tham gia Team building, nghỉ mát hàng năm
- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 12 ngày/ năm; nghỉ ốm không cần giấy bệnh viện 6 ngày/ năm
- Phụ cấp ăn, ở
- Đóng BHXH full lương
- Được tham gia Team building, nghỉ mát hàng năm
- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép 12 ngày/ năm; nghỉ ốm không cần giấy bệnh viện 6 ngày/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI