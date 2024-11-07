Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

- Bắc Ninh

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Lên kế hoạch làm việc và phương án thi công;
Triển khai mô hình 3D, bản vẽ thi công và bản vẽ phối hợp các hệ thống cơ điện (Revit MEP và Auto Cad);
Phụ trách, kiểm tra và phối hợp về Revit MEP với các bộ môn Xây dựng, Kiến trúc.
Tổ chức và giám sát thi công tại công trường;
Khắc phục các lỗi thi công tại công trường ((nếu có);
Báo cáo tiến độ công việc cho Chỉ huy trưởng công trường/ Quản lý dự án;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng công trường/ Quản lý dự án, Tổng Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Revit MEP, Auto Cad, Naviswork, BIM360
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ phối hợp, bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện bằng phần mềm Revit.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước
Có kiến thức tổng quát về các bộ môn Cơ điện, đặc biệt là kết cấu công trình
Ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh sẽ có các lợi thế trong thu nhập cũng như thăng tiến trong sự phát triển sự nghiệp với Sigma.
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13;
Đánh giá tăng lương, thưởng và năng lực hàng năm;
Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm tai nạn 24/24
Trợ cấp điện thoại
Cấp phát máy tính
Trợ cấp ăn trưa
Nghỉ phép năm, công đoàn và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

