Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
- Hà Nội: Số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
- Bắc Ninh
- Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Lên kế hoạch làm việc và phương án thi công;
Triển khai mô hình 3D, bản vẽ thi công và bản vẽ phối hợp các hệ thống cơ điện (Revit MEP và Auto Cad);
Phụ trách, kiểm tra và phối hợp về Revit MEP với các bộ môn Xây dựng, Kiến trúc.
Tổ chức và giám sát thi công tại công trường;
Khắc phục các lỗi thi công tại công trường ((nếu có);
Báo cáo tiến độ công việc cho Chỉ huy trưởng công trường/ Quản lý dự án;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng công trường/ Quản lý dự án, Tổng Giám đốc phân công.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ phối hợp, bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện bằng phần mềm Revit.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước
Có kiến thức tổng quát về các bộ môn Cơ điện, đặc biệt là kết cấu công trình
Ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh sẽ có các lợi thế trong thu nhập cũng như thăng tiến trong sự phát triển sự nghiệp với Sigma.
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá tăng lương, thưởng và năng lực hàng năm;
Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm tai nạn 24/24
Trợ cấp điện thoại
Cấp phát máy tính
Trợ cấp ăn trưa
Nghỉ phép năm, công đoàn và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI