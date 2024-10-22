Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện cho công trình
- Lập kế hoạch tổ chức việc thi công, lắp đặt hệ thống M&E cho công trình theo kinh phí và tiến độ quy định
- Kiểm tra kỹ chất lượng các hạng mục cơ điện được phụ trách
- Phối hợp tổ chức công tác nghiệm thu, tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có)
- Làm các báo cáo công việc định kỳ
Mức lương: thương lượng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CƠ – ĐIỆN hệ chính quy ( Chấp nhận ứng viên mới TN đại học đúng chuyên ngành)
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập - chấp nhận làm việc tại dự án.
- Sử dụng thành thạo Autocad và các ứng dụng tin học chuyên nghành
- Đọc, dịch thành thạo các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp được bằng tiếng Anh
- Có khả năng lập tiến độ, kế hoạch thực hiện công việc cụ thể trong dự án khi được giao
- Có khả năng bóc tách khối lượng vật tư, lập bảng giá chào thầu dự án

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-20tr (lương sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn cao
- Tạo cơ hội để tự phát triển bản thân
- Phụ cấp ăn Sáng/ Trưa/ Tối.
- Chế độ khen thưởng theo dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 61 Phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

