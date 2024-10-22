Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện cho công trình

- Lập kế hoạch tổ chức việc thi công, lắp đặt hệ thống M&E cho công trình theo kinh phí và tiến độ quy định

- Kiểm tra kỹ chất lượng các hạng mục cơ điện được phụ trách

- Phối hợp tổ chức công tác nghiệm thu, tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có)

- Làm các báo cáo công việc định kỳ

Mức lương: thương lượng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CƠ – ĐIỆN hệ chính quy ( Chấp nhận ứng viên mới TN đại học đúng chuyên ngành)

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập - chấp nhận làm việc tại dự án.

- Sử dụng thành thạo Autocad và các ứng dụng tin học chuyên nghành

- Đọc, dịch thành thạo các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp được bằng tiếng Anh

- Có khả năng lập tiến độ, kế hoạch thực hiện công việc cụ thể trong dự án khi được giao

- Có khả năng bóc tách khối lượng vật tư, lập bảng giá chào thầu dự án

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-20tr (lương sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn cao

- Tạo cơ hội để tự phát triển bản thân

- Phụ cấp ăn Sáng/ Trưa/ Tối.

- Chế độ khen thưởng theo dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin