Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

1. Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện;
2. Lập bản vẽ thi công Shopdrawing hệ thống, khảo sát, phối hợp với thực tế công trường và các bộ môn khác để hoàn thiện, trình duyệt bản vẽ;
3. Bóc tách khối lượng đặt hàng;
4. Vẽ bản vẽ hoàn công theo thực tế thi công;
5. Bóc tách khối lượng hoàn công;
6. Bảo vệ khối lượng với TVGS, BQLDA, CĐT.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Từ 5 năm kinh nghiệm
2. Trung thực, sáng tạo, nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
3. Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm với công việc;
4. Sức khỏe tốt, sẵn sàng di chuyển và công tác xa khi công việc có yêu cầu.
5. Có khả năng làm việc độc lập;
6. Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 26 – 40;

Tại Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN);
- Khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Chế độ thăm hỏi, cưới hỏi, sinh con, ốm đau, tết thiếu nhi, trung thu;
- Chế độ nghỉ mát hàng năm;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến; được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên; ghi nhận xứng đáng.
- Trợ cấp ăn trưa 40k/ngày (có tổ chức bếp ăn);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 79 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

