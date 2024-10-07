Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

1. Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện;

2. Lập bản vẽ thi công Shopdrawing hệ thống, khảo sát, phối hợp với thực tế công trường và các bộ môn khác để hoàn thiện, trình duyệt bản vẽ;

3. Bóc tách khối lượng đặt hàng;

4. Vẽ bản vẽ hoàn công theo thực tế thi công;

5. Bóc tách khối lượng hoàn công;

6. Bảo vệ khối lượng với TVGS, BQLDA, CĐT.

Yêu Cầu Công Việc

1. Từ 5 năm kinh nghiệm

2. Trung thực, sáng tạo, nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

3. Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm với công việc;

4. Sức khỏe tốt, sẵn sàng di chuyển và công tác xa khi công việc có yêu cầu.

5. Có khả năng làm việc độc lập;

6. Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 26 – 40;

Tại Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN);

- Khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Chế độ thăm hỏi, cưới hỏi, sinh con, ốm đau, tết thiếu nhi, trung thu;

- Chế độ nghỉ mát hàng năm;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến; được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên; ghi nhận xứng đáng.

- Trợ cấp ăn trưa 40k/ngày (có tổ chức bếp ăn);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết bị Điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global

