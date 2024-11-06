Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch triển khai ứng dụng BIM;
- Xây dựng và quản lý mô hình 3D của dự án;
- Thực hiện công tác khai thác và xử lý mô hình 3D;
- Thực hiện công tác đào tạo và xây dựng nguồn tài liệu BIM;
- Phối hợp với tư vấn, nhà thầu phụ;
- Đưa ra các RFI, giám sát, giải quyết RFI cho hồ sơ thiết kế, thi công;
- Tham gia cuộc họp điều phối BIM.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Kiến trúc, Xây dựng, Cơ điện.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo Revit;
- Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, Navisworks, Sketchup,...
- Có chứng nhận Revit Professional là một lợi thế;
- Am hiểu quy trình, tiêu chuẩn BIM.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo Revit;
- Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, Navisworks, Sketchup,...
- Có chứng nhận Revit Professional là một lợi thế;
- Am hiểu quy trình, tiêu chuẩn BIM.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức.
- Các chế độ khác: Đào tạo, du lịch, teambuilding, bảo hiểm sức khỏe.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức.
- Các chế độ khác: Đào tạo, du lịch, teambuilding, bảo hiểm sức khỏe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI