Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch triển khai ứng dụng BIM;

- Xây dựng và quản lý mô hình 3D của dự án;

- Thực hiện công tác khai thác và xử lý mô hình 3D;

- Thực hiện công tác đào tạo và xây dựng nguồn tài liệu BIM;

- Phối hợp với tư vấn, nhà thầu phụ;

- Đưa ra các RFI, giám sát, giải quyết RFI cho hồ sơ thiết kế, thi công;

- Tham gia cuộc họp điều phối BIM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Kiến trúc, Xây dựng, Cơ điện.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thành thạo Revit;

- Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, Navisworks, Sketchup,...

- Có chứng nhận Revit Professional là một lợi thế;

- Am hiểu quy trình, tiêu chuẩn BIM.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức.

- Các chế độ khác: Đào tạo, du lịch, teambuilding, bảo hiểm sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin