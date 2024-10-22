Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH HANA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH HANA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty TNHH HANA E&C
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty TNHH HANA E&C

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH HANA E&C

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện cho công trình.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thực hiện các bảng tính toán, các bản vẽ thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn.
- Lập kế hoạch, tổ chức việc thi công, lắp đặt hệ thống M&E cho công trình theo kinh phí và tiến độ quy định, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
- Phối hợp các bên liên quan để đưa ra giải pháp tối ưu cho hệ thống.
- Kiểm tra và đánh giá các bản thiết kế điện, về kỹ thuật, bóc tách khối lượng.
- Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình.
- Phối hợp tổ chức công tác nghiệm thu công trình, tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành cơ điện công trình, điện lực...
- Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ( ưu tiên UV làm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp)
- Ngoại ngữ: có khả năng làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành AUTOCAD, Microsoft Project.
- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng được phần mềm chuyên môn về cơ điện công trình;
- Có khả năng bóc tách khối lượng, thiết kế thi công, lập biện pháp thi công ;

Tại Công ty TNHH HANA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, du lịch nghỉ mát ( đc ngày nghỉ mát hưởng nguyên lương+ kinh phí và CBNV tự sắp xếp để nghỉ), lương tháng 13, thưởng Tết+ thưởng đột xuất dự án, thưởng ngày lễ lớn..
- Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau
- Tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi khác từ công đoàn: hiếu, hỷ, ốm đau..
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng thân thiện.
- Được tham gia các khóa đào tạo cấp chứng chỉ do công ty tài trợ chi phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HANA E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HANA E&C

Công ty TNHH HANA E&C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

