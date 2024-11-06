Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A42

- TT18 Bạch Thái Bưởi, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tổ chức thi công, giám sát thi công dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án
- Lập Hồ sơ Quản pháp lý, Hồ sơ quản lý chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán dự án
- Triển khai bản vẽ Shop Drawing
- Bóc tách khối lượng bản vẽ Shop Drawing, đề xuất vật tư thi công
- Tổ chức nghiệm thu từng phần, giai đoạn, hoàn thành với Chủ đầu tư, Tổng thầu, TVGS, Nhà thầu thi công...
- Lập hồ sơ hoàn công
- Lập hồ sơ nghiệm thu PCCC công trình với cơ quan chức năng

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng/ Cơ điện
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu sâu rộng về Quy đinh, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC/ HVAC
- Nắm vững quy trình tổ chức thi công, quy trình giám sát thi công.
- Nắm rõ phương pháp thanh, quyết toán, hoàn công công trình, nắm rõ quy trình lập hồ sơ quản lý chất lượng.
-Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 18 triệu/ tháng (Theo kinh nghiệm và năng lực)
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...
- Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng dự án theo quy định Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A42-TT18 Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

