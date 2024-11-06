Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A42 - TT18 Bạch Thái Bưởi, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tổ chức thi công, giám sát thi công dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

- Lập Hồ sơ Quản pháp lý, Hồ sơ quản lý chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán dự án

- Triển khai bản vẽ Shop Drawing

- Bóc tách khối lượng bản vẽ Shop Drawing, đề xuất vật tư thi công

- Tổ chức nghiệm thu từng phần, giai đoạn, hoàn thành với Chủ đầu tư, Tổng thầu, TVGS, Nhà thầu thi công...

- Lập hồ sơ hoàn công

- Lập hồ sơ nghiệm thu PCCC công trình với cơ quan chức năng

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng/ Cơ điện

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu sâu rộng về Quy đinh, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC/ HVAC

- Nắm vững quy trình tổ chức thi công, quy trình giám sát thi công.

- Nắm rõ phương pháp thanh, quyết toán, hoàn công công trình, nắm rõ quy trình lập hồ sơ quản lý chất lượng.

-Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 18 triệu/ tháng (Theo kinh nghiệm và năng lực)

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...

- Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng dự án theo quy định Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HANATA

