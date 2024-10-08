Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02 Nguyễn Trãi, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các dự án. Quản lý đơn vị thiết kế và đơn vị tối ưu thực hiện biện pháp thi công, thuyết minh biện pháp thi công hạng mục MEPF chi tiết của dự án. Kiểm soát hồ sơ, khối lượng, cập nhật các thông tin thay đổi đến hồ sơ để điều chỉnh biện pháp thi công MEPF. Kiểm tra, xác nhận những thay đổi phát sinh, phân tích được tính hợp lý, bất hợp lý của các khối lượng phát sinh: Đánh giá được pháp lý đầy đủ của công việc phát sinh, bổ sung các thủ tục cần thiết. Phối hợp với các bộ phận liên quan khác: kiến trúc, hạ tầng, xây dựng... để kiểm tra, điều chỉnh, bố trí nhằm tránh các xung đột của công trình, xác minh khối lượng những công tác phát sinh trong giai đoạn thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế: Phối hợp được các bộ môn liên quan, có sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng quy trình quản lý hệ thống MEPF. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên môn

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện Kỹ thuật/Điện – Nhiệt Lạnh/Cơ điện.

2. Kinh nghiệm:

Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư MEPF của các công ty xây dựng, bất động sản. Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng chuyên ngành MEPF; Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Nắm chắc hệ thống pháp luật liên quan, tổ chức thực hiện đúng, không vi phạm. Có thể tham gia xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến quản lý và thi công tại hiện trường. Nắm vững các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực MEPF.

3. Kỹ năng & Thái độ

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực Trung thực, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Du lịch hằng năm, teambuilding. Phụ cấp ăn trưa. Chế độ thưởng. Chăm sóc sức khỏe. Tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao nghiệp vụ. Tăng lương định kỳ theo năm. Công tác phí. Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.