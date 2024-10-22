Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Quản lý dòng sản phẩm cơ điện của Công ty, phối hợp với Phòng kinh doanh đưa ra giải pháp phù hợp phục vụ công tác bán hàng;

- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, cập nhật các dòng sản phẩm mới;

- Phối hợp với các phòng ban hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các gói thầu

- Phối hợp với các phòng ban triển khai dự án, nghiệm thu sản phẩm nội bộ/ khách hàng, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có);

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện - điện tử- Tự động hóa )

- Có chuyên môn về: Nguyên lí, hệ thống và thiết bị điện, cung cấp và điều khiển điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Thiết kế, phối hợp với phòng dự án triển khai lắp đặt và vận hành thệ thống thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Office 365 và các phần mềm liên quan đến thiết kế chuyên ngành điện, điện tử.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, giao tiếp làm việc bằng tiếng Anh với đối tác trong và ngoài nước.

- Trung thực, chịu khó, sẵn sàng đi công tác theo điều động.

- Có sức khỏe tốt

- Ứng viên có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức, hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, thưởng các dịp lễ hàng năm.

- Thử việc hưởng nguyên lương.

- Hưởng tháng lương thứ 13 và xét thưởng theo kết quả công việc định kỳ 6 tháng.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding hàng năm

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn.P

- Được hưởng phụ cấp cho các chuyến công tác trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin