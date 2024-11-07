Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai tính toán, thiết kế hệ thống Điện, Điện nhẹ căn hộ, tòa cao tầng, khách sạn, biệt thự...

- Làm thuyết minh thiết kế.

- Phối hợp với các bên Kiến trúc/kết cấu để lên phương án thiết kế hệ thống Điện, Điện nhẹ

- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team dự án để hoàn thành công việc.

- Thực hiện các công việc thiết kế theo sự phân công của Quản lý dự án/ Giám đốc thiết kế/ Bộ môn/ Công ty.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trong thiết kế Điện

- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.

- Kiến thức chuyên ngành: Biết đọc các bản vẽ, thuyết minh, bảng tính, Spec liên quan phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.

- Mức lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG

