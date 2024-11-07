Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Triển khai tính toán, thiết kế hệ thống Điện, Điện nhẹ căn hộ, tòa cao tầng, khách sạn, biệt thự...
- Làm thuyết minh thiết kế.
- Phối hợp với các bên Kiến trúc/kết cấu để lên phương án thiết kế hệ thống Điện, Điện nhẹ
- Phối hợp thiết kế với các nhân sự khác trong team dự án để hoàn thành công việc.
- Thực hiện các công việc thiết kế theo sự phân công của Quản lý dự án/ Giám đốc thiết kế/ Bộ môn/ Công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm trong thiết kế Điện
- Nhiệt tình với công việc và có khả năng làm thêm giờ nếu cần.
- Kiến thức chuyên ngành: Biết đọc các bản vẽ, thuyết minh, bảng tính, Spec liên quan phục vụ công việc.
Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....
- Thưởng các ngày lễ, tết, Outting, du lịch hè hàng năm.
- Mức lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
