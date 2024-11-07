Tuyển Kỹ sư cơ điện LS Electric Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại LS Electric Vietnam
Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Review bản vẽ thiết kế điện, lên danh sách các bộ phận cơ khí (BOM) cho các dự án.
Thiết kế và phát hành tất cả các bản vẽ cơ khí phục vụ sản xuất trong và ngoài nhà máy.
Hợp tác với các phòng ban trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan dự án.
Cải tiến sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các hoạt động R&D để cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giảm chi phí.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành điện, hệ thống điện, thiết bị điện, cơ điện hoặc liên quan.
Có 04 năm kinh nghiệm thiết kế.
Sử dụng thành thạo Autocad/ Cad & Solidwork.
Khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh khá.
Có kỹ năng giao tiếp, chủ động và linh hoạt trong công việc.
Có 04 năm kinh nghiệm thiết kế.
Sử dụng thành thạo Autocad/ Cad & Solidwork.
Khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh khá.
Có kỹ năng giao tiếp, chủ động và linh hoạt trong công việc.
Tại LS Electric Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc
Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14 (nếu công ty đạt lợi nhuận) + thưởng hiệu suất
Làm việc: 5 ngày/tuần từ thứ 2- thứ 6, nghỉ toàn bộ thứ 7 và CN.
Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng.
Ngày nghỉ đặc biệt: nghỉ hè 5 ngày/năm, nghỉ thành lập công ty, nghỉ trung thu.
Có xe đưa đón tại Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn.
Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14 (nếu công ty đạt lợi nhuận) + thưởng hiệu suất
Làm việc: 5 ngày/tuần từ thứ 2- thứ 6, nghỉ toàn bộ thứ 7 và CN.
Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng.
Ngày nghỉ đặc biệt: nghỉ hè 5 ngày/năm, nghỉ thành lập công ty, nghỉ trung thu.
Có xe đưa đón tại Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LS Electric Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI