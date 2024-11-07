Tuyển Kỹ sư cơ điện LS Electric Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Review bản vẽ thiết kế điện, lên danh sách các bộ phận cơ khí (BOM) cho các dự án.

Thiết kế và phát hành tất cả các bản vẽ cơ khí phục vụ sản xuất trong và ngoài nhà máy.

Hợp tác với các phòng ban trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan dự án.

Cải tiến sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động R&D để cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giảm chi phí.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành điện, hệ thống điện, thiết bị điện, cơ điện hoặc liên quan.

Có 04 năm kinh nghiệm thiết kế.

Sử dụng thành thạo Autocad/ Cad & Solidwork.

Khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh khá.

Có kỹ năng giao tiếp, chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại LS Electric Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc

Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14 (nếu công ty đạt lợi nhuận) + thưởng hiệu suất

Làm việc: 5 ngày/tuần từ thứ 2- thứ 6, nghỉ toàn bộ thứ 7 và CN.

Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng.

Ngày nghỉ đặc biệt: nghỉ hè 5 ngày/năm, nghỉ thành lập công ty, nghỉ trung thu.

Có xe đưa đón tại Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LS Electric Vietnam

