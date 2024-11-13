Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 97 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Phát triển tệp Khách hàng.

Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại công ty.

Kết nối với các phòng ban chăm sóc khách hàng hiện có.

Cập nhật các thông tin, xu hướng của thị trường để làm việc với Khách hàng.

Tham gia các khóa đào tạo của Công ty để rèn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ .

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trading crybto, FX, Chứng khoán, hoặc có hiểu biết về lĩnh vực đầu tư.

Có niềm đam mê kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích, đánh giá tổng hợp báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng hoa hồng theo cơ chế công ty.

Thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng nóng, tết, du lịch hàng năm.

Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin