Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp đón khách hàng tại quầy giao dịch

Tư vẫn, hỗ trợ làm thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng.

Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu được phân công quản lý.

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;

Thực hiện các chương trình Marketing online và offline theo quy định

Thời gian làm việc: Xoay 2 ca 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30

Nghỉ 5 ngày/tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tốt nghiệp trung cấp các ngành

Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và tư vấn nhiệt tình.

Có tinh thần phục vụ khách hàng

Có tinh thần đam mê nghiên cứu/học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 9 triệu + thưởng. Thu nhập: 10- 20 triệu/tháng

Được lựa chọn địa điểm làm việc gần nhà

2 tháng thử việc nhận 100% lương và thưởng

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn

Được voucher sử dụng đồ uống free hàng tháng

Được teatime - trà chiều hàng tháng ( thưởng thức bánh, kẹo, trái cây, trà sữa, gà rán....)

Được tham gia đầy đủ các hoạt động: teambuilding, gala dinner, party,... cùng công ty

Đóng BHXH, lễ, tết, thưởng , sinh nhật, hiếu hỷ,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

