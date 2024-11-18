Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 32 Hùng Vương, TP Bắc Giang, Bắc Giang, TP Bắc Giang ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp đón khách hàng tại quầy giao dịch
Tư vẫn, hỗ trợ làm thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng.
Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu được phân công quản lý.
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;
Thực hiện các chương trình Marketing online và offline theo quy định
Thời gian làm việc: Xoay 2 ca 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30
Nghỉ 5 ngày/tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ tốt nghiệp trung cấp các ngành
Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và tư vấn nhiệt tình.
Có tinh thần phục vụ khách hàng
Có tinh thần đam mê nghiên cứu/học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu + thưởng. Thu nhập: 10- 20 triệu/tháng
Được lựa chọn địa điểm làm việc gần nhà
2 tháng thử việc nhận 100% lương và thưởng
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn
Được voucher sử dụng đồ uống free hàng tháng
Được teatime - trà chiều hàng tháng ( thưởng thức bánh, kẹo, trái cây, trà sữa, gà rán....)
Được tham gia đầy đủ các hoạt động: teambuilding, gala dinner, party,... cùng công ty
Đóng BHXH, lễ, tết, thưởng , sinh nhật, hiếu hỷ,.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
