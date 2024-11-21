Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN

Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay thế chấp bất động sản và ô tô
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao như: cho vay thế chấp, thẻ tín dụng.
Thẩm định khách hàng theo quy trình của ngân hàng VIB
Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;
Ưu tiên có kinh nghiệm thế chấp bất động sản và ô tô ở các ngân hàng khác
Có mối quan hệ các đối tác bán bất động sản và ô tô
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10tr-20tr ( tuỳ chức danh ) incentive + điện thoại + xăng xe + ăn trưa + thưởng nóng liên tục.
Chế độ phúc lợi tốt, thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm, lương tháng thứ 13, bảo hiểm sức khoẻ PVI care cho CBNV đầy đủ.
Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HẢI AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa số 17, Khu B1 - Lô 7B, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

