Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU SUGAR làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 18 Phan Đăng Lưu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo cho các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website,...

Viết bài PR, bài blog, nội dung quảng cáo, nội dung social media theo định hướng thương hiệu.

Viết kịch bản ngắn cho video / reel / TikTok.

Phối hợp cùng designer, photographer, editor để tạo ra các nội dung trực quan hấp dẫn.

Nắm bắt các xu hướng, trend để cập nhật nội dung cho phù hợp.

Quản lý lịch đăng bài và đảm bảo nội dung đúng tiến độ.

Theo dõi hiệu suất bài viết và đề xuất cải tiến nội dung.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng viết sáng tạo, đúng chính tả, đúng tinh thần thương hiệu.

- Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, Facebook, Instagram.

- Có tư duy thị giác và cảm nhận tốt về hình ảnh, video là lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa nội dung (Canva, CapCut, Adobe,...).

Có tinh thần học hỏi, chủ động và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU SUGAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 triệu/tháng, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thử việc 1-2 tháng, 85% lương chính thức.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, không gò bó.

Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các hoạt động nội bộ, team building định kỳ.

Được đào tạo kỹ năng khi cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YU SUGAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin