Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vĩnh Cửu, Quận Bình Thạnh

Content Creator

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tik tok của công ty

Lên kế hoạch xây dựng các kênh Tik Tok

Nghiên cứu trends, bắt trends mới theo thời gian của TikTok

Sản xuất, edit video.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng lên kế hoạch công việc khoa học, kịch bản, sản xuất video

Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo, nhanh nhạy. Khả năng bắt trend tốt.

Yêu thích sáng tạo, thích viết lách, biên kịch, nhiều ý tưởng mới

Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình

Biết edit video và hình ảnh (trên ĐT hoặc máy tính)

Yêu thích camping là một lời thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc

Công ty trang bị : các thiết bị như quay như máy ảnh, Gimbal, ...

Lương thoả thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

