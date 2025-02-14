Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vĩnh Cửu, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tik tok của công ty
Lên kế hoạch xây dựng các kênh Tik Tok
Nghiên cứu trends, bắt trends mới theo thời gian của TikTok
Sản xuất, edit video.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng lên kế hoạch công việc khoa học, kịch bản, sản xuất video
Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo, nhanh nhạy. Khả năng bắt trend tốt.
Yêu thích sáng tạo, thích viết lách, biên kịch, nhiều ý tưởng mới
Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình
Biết edit video và hình ảnh (trên ĐT hoặc máy tính)
Yêu thích camping là một lời thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc
Công ty trang bị : các thiết bị như quay như máy ảnh, Gimbal, ...
Lương thoả thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KAMP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
