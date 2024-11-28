Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lên kế hoạch nội dung & Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành các kênh Social media: Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram,... Hiểu thuật toán của từng nền tảng. Có kinh nghiệm xây kênh short video là một điểm cộng lớn.
Viết kịch bản shorts video, video quảng cáo sản phẩm, video viral, TVC,...
Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu trends, bắt trends Tiktok, Facebook, Youtube,...
Phối hợp với chuyên viên thiết kế và chuyên viên media để hoàn thành các hạng mục nội dung phục vụ truyền thông số đa kênh.
Sản xuất nội dung media: lên kịch bản, phối hợp tổ chức sản xuất media, phối hợp làm tiền kì, hậu kì cùng chuyên viên media.xuất nội dung media: lên kịch bản, phối hợp tổ chức sản xuất media, phối hợp làm tiền kì, hậu kì cùng chuyên viên media.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh, ....
Tuổi: 22 - 30 tuổi
Nhóm tính cách: hướng ngoại, năng động
Kinh nghiệm: > 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sáng tạo nội dung Fulltime
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing, ngành hàng mỹ phẩm là một lợi thế
Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực và tinh thần trách nhiệm
Khả năng tương tác, làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.
Có sức khỏe tốt
Có chí tiến thủ hoặc mong muốn chuyên tâm làm nghề ổn định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương 13 - 20 triệu
Lương tháng thứ 13; review lương 1 lần/năm.
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.
Hưởng chính sách đào tạo bên ngoài theo lộ trình phát triển nghề nghiệp.
Tham dự các Hội thảo & các khóa học online miễn phí theo cơ chế chung của công ty.
Được đào tạo nội bộ về kiến thức cập nhật của ngành hoặc các kiến thức chuyên môn & kỹ năng mềm hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

