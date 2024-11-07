Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Trần Kim Xuyến, yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc và phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ về nội thất

- Tim kiếm các tin tức, hình ảnh theo kế hoạch và theo yêu cầu xây dựng nội dung.

- Viết và biên tập content (nội dung) cho website.

- Tối ưu nội dung chuẩn S.E.O

- Sáng tạo nội dung trên website, fanpage;

- Làm việc theo yêu cầu của trưởng nhóm

- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có khả năng làm content và hình ảnh đơn giản

- Ưu tiên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, báo chí, marketing, công nghệ thông tin...

- Có thể làm việc nhóm, thích nghi với công việc tốt

- Bảo mật thông tin CTY và KH trong quá trình thực tập.

- Sử dụng được các công cụ thiết kế như Photoshop,..không biết sẽ được đào tạo.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Đam mê học hỏi, luôn cầu thị và cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng.

- Được chỉ việc, làm quen với môi trường doanh nghiệp.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Có phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin