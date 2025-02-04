Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- E25, Khu Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
- Tìm kiếm và lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với strongbody trên toàn cầu (Được hướng dẫn trong quá trình làm việc)
- Copy và đăng tải 15-20 bài viết chất lượng mỗi ngày
- Đảm bảo nội dung chính xác, hấp dẫn và đủ thông tin, hình ảnh.
- Email cho các nhà cung cấp để bàn giao lại tài khoản cho họ
- Theo dõi hiệu quả của các bài viết dịch vụ.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng viết lách xuất sắc bằng tiếng Việt
- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Dùng được POE/Chatgpt. Được đào tạo content từ A-Z
- Chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
