Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch nội dung phục vụ quảng cáo, truyền thông thương hiệu và giới thiệu sản phẩm;

Phát triển, triển khai nội dung trên các nền tảng như Fanpage Facebook, quảng cáo Facebook/TikTok, Landing Page,…

Phối hợp cùng phòng Marketing trong việc lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch truyền thông quảng cáo;

Đề xuất và sáng tạo ý tưởng cho các ấn phẩm truyền thông như video, hình ảnh, poster,... đảm bảo phù hợp định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan đến Truyền thông, Marketing, Thiết kế hoặc các ngành tương đương;

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn,…

Thành thạo kỹ năng máy tính, sử dụng internet linh hoạt;

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop hoặc công cụ chỉnh sửa ảnh/video khác;

Hiểu biết tốt về hoạt động trên mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử;

Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9 – 12 triệu đồng/tháng, kèm theo các khoản thưởng theo hiệu suất công việc

Được tham gia các khóa học phát triển kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ do công ty tổ chức;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Happy time mỗi ngày với trà, cà phê, hoa quả miễn phí

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.