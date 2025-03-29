Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

Mức lương Từ 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27A3 Green Stars, Đường Phạm Văn Đồng, Khu chung cư Green Stars, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Từ 500 USD

- Lên ý tưởng, xây dựng sáng tạo content trên Tiktok;

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, xu hướng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp cho các kênh Tiktok của công ty;

- Trực tiếp tham gia diễn, lên hình trong các video với team, quay video bằng điện thoại, máy ảnh;

- Chịu trách nhiệm quay và chỉnh sửa video ngắn theo sự sắp xếp của cấp trên;

- Biết kiểm soát nhịp điệu tổng thể của video, các cảnh chuyển đổi, âm nhạc và hiệu ứng đặc biệt.

Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. YÊU CẦU

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng độ tuổi từ 22 - 33 ;

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng viết bài, biên tập, xây dựng nội dung phù hợp với insight của khách hàng mục tiêu trên Tiktok;

+ Khả năng viết kịch bản - quay - dựng;

+ Khả năng diễn, tự tin trước ống kính, giọng nói truyền tải;

+ Khả năng nắm bắt nhanh các xu hướng truyền thông, hot trend trên đa nền tảng;

- Thái độ làm việc:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin