Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ngày đăng tuyển: 29/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Content Writer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27A3 Green Stars, Đường Phạm Văn Đồng, Khu chung cư Green Stars, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Từ 500 USD

- Lên ý tưởng, xây dựng sáng tạo content trên Tiktok;
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, xu hướng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp cho các kênh Tiktok của công ty;
- Trực tiếp tham gia diễn, lên hình trong các video với team, quay video bằng điện thoại, máy ảnh;
- Chịu trách nhiệm quay và chỉnh sửa video ngắn theo sự sắp xếp của cấp trên;
- Biết kiểm soát nhịp điệu tổng thể của video, các cảnh chuyển đổi, âm nhạc và hiệu ứng đặc biệt.

Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. YÊU CẦU
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng độ tuổi từ 22 - 33 ;
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng viết bài, biên tập, xây dựng nội dung phù hợp với insight của khách hàng mục tiêu trên Tiktok;
+ Khả năng viết kịch bản - quay - dựng;
+ Khả năng diễn, tự tin trước ống kính, giọng nói truyền tải;
+ Khả năng nắm bắt nhanh các xu hướng truyền thông, hot trend trên đa nền tảng;
- Thái độ làm việc:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 93, Đường 16, Thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-writer-thu-nhap-tu-500-thang-tai-ha-noi-job348299
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN RENCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN RENCITY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Nguyễn Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Nguyễn Sơn
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Giải Trí Biển Xanh Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty TNHH Giải Trí Biển Xanh Entertainment
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Cửa Hàng Điện Cơ Bản SE Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Cửa Hàng Điện Cơ Bản SE Shop
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 68 - 88 Triệu Công ty TNHH SGS Việt Nam
68 - 88 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Dịch Vụ Socy Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Socy Media
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media
85 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sky Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sky Pacific Việt Nam
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Nguyễn Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Nguyễn Sơn
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm