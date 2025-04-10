Tuyển Content Writer Công ty CP Tập đoàn Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 120 Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Cân đối ngân sách chi tiêu cho các hạng mục về nội thất, thi công biển hiệu.

- Giám sát chất lượng thi công của nhà thầu, đảm bảo đúng tiến độ và đúng yêu cầu của công ty, nghiệm thu chất lượng thi công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan., ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng thời trang, đồ gia dụng, thể thao,...

- Tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức sâu rộng về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.

- Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu để đề xuất chương trình Trade Marketing hiệu quả.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho các hoạt động Trade Marketing.

- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà phân phối, đại lý và điểm bán lẻ.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận liên quan (Sales, Marketing,...) để thực hiện các chương trình Trade Marketing.

Tại Công ty CP Tập đoàn Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 15 triệu; thử việc hưởng 85% lương.

- Được cung cấp máy tính, trang thiết bị làm việc.

- Được mua các sản phẩm thể thao chính hãng Adidas/Nike,.. với mức giá ưu đãi dành cho nhân sự của tập đoàn.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của Luật lao động.

- Được hưởng chế độ phúc lợi: hiếu hỷ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.