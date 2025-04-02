Tuyển Content Writer SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 93 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch xây dựng nội dung Website mảng nha khoa.

- Quản trị nội dung website (viết bài & đăng bài)

- Đảm bảo tiến độ công việc được giao và đúng thời hạn

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Viết đúng content chuẩn SEO; Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy tốt, đã từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing online.

- Trung thực sáng tạo nắm bắt xu hướng và tâm lý người tiêu dùng, yêu thích mảng nha khoa, thẩm mỹ là 1 lợi thế

- Kinh nghiệm content Seo Website từ 1 năm trở lên.

Tại SCI Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-12tr + Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc (Tổng thu nhập 11- 13 triệu).

- Được tham gia xét điều chỉnh thu nhập hàng năm.

-Teambuilding & Du lịch: 3-4 lần/ năm; Phụ cấp hao mòn máy tính và các phương tiện làm việc: 200,000vnd / tháng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc theo quy định

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Môi trường làm việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin