Tuyển Content Writer Công Ty CP TM Bbae Lab làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

● Lên kế hoạch và phát triển chiến lược nội dung dài hạn và ngắn hạn cho các sản phẩm của công ty.

● Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và sáng tạo các bài viết, bài blog, thông tin trên website, bài viết mạng xã hội và các tài liệu truyền thông khác.

● Đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược marketing tổng thể và mục tiêu kinh doanh của công ty.

● Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nội dung, tạo ra các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển nội dung.

● Thực hiện nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng và đảm bảo rằng nội dung luôn mới mẻ, sáng tạo và thu hút khách hàng mục tiêu.

● Phối hợp với các bộ phận khác như digital và sale để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của chiến dịch.

● Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, từ đó đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa.

● Làm việc với các đơn vị cung cấp để triển khai các hạng mục sản xuất hình ảnh, TVC quảng cáo, tổ chức sự kiện phục vụ cho truyền thông.