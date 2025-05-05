Tuyển Content Writer JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VP Symphony, Chu Huy Mân, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược và kế hoạch Trade Marketing theo từng mùa, chiến dịch lớn, từng vùng miền và cơ sở.

Thiết kế và triển khai chuẩn hóa POSM, bảng biển, vật phẩm trưng bày, trang trí điểm bán trên toàn hệ thống.

Quản lý và điều phối hoạt động marketing tại điểm bán (on-ground activation) giữa đội ngũ tại HO và cơ sở.

Phối hợp với khối Kinh doanh và Vận hành để xây dựng chương trình thúc đẩy bán hàng (promotion, bundle, voucher).

Lập ngân sách, quản trị chi phí, giám sát tiến độ và hiệu quả triển khai tại các cơ sở.

Quản lý đội ngũ Trade Marketing toàn quốc: hướng dẫn, đào tạo, phân công KPI cho team HO và Trade tại cơ sở.

Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác thi công để đảm bảo chất lượng, thời gian và tính nhất quán thương hiệu.

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động, phân tích hiệu quả (ROI) và đề xuất tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ít nhất 2 năm ở vai trò quản lý.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai tại các hệ thống chuỗi, hospitality hoặc FMCG.

Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện đội nhóm tại nhiều khu vực khác nhau.

Tư duy chiến lược, quản trị dự án, điều phối đa bộ phận và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Có cơ hội đào tạo theo lộ trình cán bộ nguồn

Lương tháng 13, tháng 14 theo đánh giá hiệu quả cá nhân và kết quả kinh doanh của công ty

BHXH theo quy định của nhà nước và chính sách chung của tập đoàn

Chế độ ưu đãi với các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup

Các quyền lợi khi đi công tác trong và ngoài nước

Địa điểm làm việc: Vinpearl Head Office - Tòa nhà Symphony, Chu Huy Mân, Q. Long Biên, Hà Nội.

Thời gian làm việc: từ 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6, làm thứ 7 cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin