Tuyển Content Writer JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- VP Symphony, Chu Huy Mân, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược và kế hoạch Trade Marketing theo từng mùa, chiến dịch lớn, từng vùng miền và cơ sở.
Thiết kế và triển khai chuẩn hóa POSM, bảng biển, vật phẩm trưng bày, trang trí điểm bán trên toàn hệ thống.
Quản lý và điều phối hoạt động marketing tại điểm bán (on-ground activation) giữa đội ngũ tại HO và cơ sở.
Phối hợp với khối Kinh doanh và Vận hành để xây dựng chương trình thúc đẩy bán hàng (promotion, bundle, voucher).
Lập ngân sách, quản trị chi phí, giám sát tiến độ và hiệu quả triển khai tại các cơ sở.
Quản lý đội ngũ Trade Marketing toàn quốc: hướng dẫn, đào tạo, phân công KPI cho team HO và Trade tại cơ sở.
Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác thi công để đảm bảo chất lượng, thời gian và tính nhất quán thương hiệu.
Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động, phân tích hiệu quả (ROI) và đề xuất tối ưu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ít nhất 2 năm ở vai trò quản lý.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai tại các hệ thống chuỗi, hospitality hoặc FMCG.
Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện đội nhóm tại nhiều khu vực khác nhau.
Tư duy chiến lược, quản trị dự án, điều phối đa bộ phận và kiểm soát chi phí hiệu quả.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội đào tạo theo lộ trình cán bộ nguồn
Lương tháng 13, tháng 14 theo đánh giá hiệu quả cá nhân và kết quả kinh doanh của công ty
BHXH theo quy định của nhà nước và chính sách chung của tập đoàn
Chế độ ưu đãi với các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup
Các quyền lợi khi đi công tác trong và ngoài nước
Địa điểm làm việc: Vinpearl Head Office - Tòa nhà Symphony, Chu Huy Mân, Q. Long Biên, Hà Nội.
Thời gian làm việc: từ 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6, làm thứ 7 cách tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI